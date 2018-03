Incidente stradale a Bollate: muore postino di Paderno Dugnano

Un uomo di 41 anni di Paderno Dugnano, postino di professione, è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. È successo a Bollate verso le 11.30 di lunedì 19 marzo. L’uomo era stato portato a Niguarda in gravi condizioni e sottoposto a intervento, l’autista dell’auto denunciato per omicidio stradale.