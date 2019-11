Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente: perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Statale 36 a Briosco Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in modo non grave in un incidente stradale con ribaltamento sulla Statale 36: si è capottato a bordo strada. È successo martedì sera a Briosco.

Non è riuscito a controllare l’auto poco prima del curvone di Briosco, sulla Statale 36 in direzione nord, ha perso aderenza girandosi e capottando a lato della superstrada. I soccorsi martedì sera sono stati attivati in codice rosso, il ragazzo di 24 anni al volante del suv h a cercato di uscire da solo dall’abitacolo ma ha dovuto aspettare i soccorritori dell’ambulanza e i vigili del fuco di Carate Brianza chiamati sul posto.

È successo intorno alle 20 del 26 novembre, una corsia è stata chiusa dalla polizia stradale per permettere i soccorsi.Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Monza per accertamenti. Sulla Valassina si sono formate code: la situazione è tornata alla normalità solo dopo le 21.30.

L’incidente è successo nel punto in cui nel 2018 si era ribaltato un tir.

