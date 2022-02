Incidente nella notte sulla Statale 36 tra Carate e Verano: tre donne coinvolte, una in ospedale Due auto coinvolte coinvolte, con a bordo tre donen, nell’incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36 in direzione nord nel tratto tra Carate Brianza e Verano. Un veicolo si è ribaltato sul fianco.

Tanto spavento, ma alla fine nessuna conseguenza grave per tre donne coinvolte in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36 in direzione nord nel tratto tra Carate Brianza e Verano.

Coinvolti due veicoli che intorno alle 2 sono entrati in contatto, finendo per perdere il controllo fino al ribaltamento sul fianco di uno dei mezzi. Sul posto tre ambulanze, allertate con urgenza, l’automedica e i vigili del fuoco di Seregno con autopompa e carro fiamma. Una delle coinvolte è stata poi accompagnata in codice verde all’ospedale di Desio in via cautelativa.

La polizia stradale ha chiuso la carreggiata nord con uscita a Verano Brianza per il tempi di soccorsi, rilievi e rimozione dei veicoli.

