Incidente nella notte sulla Statale 36: donna perde il controllo per l’asfalto ghiacciato

È scivolata a causa dell’asfalto ghiacciato dalla debole nevicata mentre percorreva la Statale 36 in direzione nord. Una donna di 32 anni, cittadina ucraina residente a Seveso, è rimasta ferita in modo lieve in un incidente stradale nella notte di giovedì 1 marzo sulla Valassina all’altezza di Desio. L’allarme è scattato alle 4.41, sul posto un’ambulanza e la polizia stradale di Seregno. La donna ha perso il controllo e l’auto è piroettata colpendo il guard rail. Per lei anche tanto spavento: è stata medicata all’ospedale di Monza.

