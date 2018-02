Incidente nella notte sulla Milano-Meda: in ospedale un uomo di 75 anni Incidente nel cuore della notte sulla Milano-Meda, fra Meda e Seveso in direzione Milano. Ferito un uomo di 75 trasportato all’ospedale di Desio

Incidente sulla Milano-Meda poco prima delle 2 nella notte fra il 3 e 4 febbraio tra Meda e Seveso in direzione Milano.

Uomo di 75 anni è finito contro le protezioni di new jersey della superstrada. All’inizio si è temuto per le sue condizioni: è stato, infatti, soccorso in codice rosso, quello che si assegna ai feriti più gravi. Poi, invece, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Sul posto un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco di Lazzate e la Polizia stradale. Poco dopo tamponamento a poca distanza dal primo incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA