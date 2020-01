Incidente mortale sull’ex Statale dei Giovi nel Comasco, ferita una ragazza di Biassono Grave incidente nella notte sull’ex Statale dei Giovi tra i comuni di Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio: il bilancio è di un morto e tre feriti, tra cui una ragazza di 24 anni di Biassono.

Una donna di Biassono è rimasta ferita in un grave incidente avvenuto nella notte sull’ex Statale dei Giovi tra i comuni di Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio. Quattro le persone coinvolte, una ha perso la vita. È successo alle 2.50, per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto si è scontrata con un furgone.

Il più grave è risultato da subito un uomo della provincia di Pavia soccorso in arresto cardiaco e trasportato in ospedale a Cantù, dove è deceduto. In ospedale a Como con un trauma toracico un altro uomo di 55 anni, sempre residente nel Pavese.

Meno grave due ragazzi: la biassonese, 24 anni, è stata soccorsa per diverse contusioni, così come un 26enne di Gussago.

Sul posto l’automedica e tre ambulanze della Croce Rossa di Grandate, Croce Verde di Fino Mornasco e Croce Azzurra di Como, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA