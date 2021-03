Incidente mortale sulla A4 nel tratto tra la Est e Monza: coinvolti due camion, code verso Milano Un grave incidente nel tratto urbano della autostrada A4 nella mattina di martedì 9 marzo ha coinvolto due camion, una persona di 43 anni è deceduta. Chilometri di coda verso Milano.

Grave incidente nel tratto urbano della autostrada A4 nella mattina di martedì 9 marzo. Intorno alle 7:30 sull’autostrada Milano-Brescia, nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale Est di Milano e Monza in direzione Milano, l’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti: un uomo di 43 anni è deceduto, soccorso anche un 55enne.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco di Monza, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Allertato anche l’elisoccorso.

In seguito all’incidente si sono formate code: alle 9.30 il traffico era permesso su due corsie, 5 km di coda in direzione Milano. Per gli automobilisti in arrivo da Venezia verso Milano consigliato utilizzare la A35 Brebemi e la A58 TEEM in direzione Tangenziale Ovest.

