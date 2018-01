Incidente mortale in un bosco a Meda Un uomo di 62 anni è morto a Meda mentre stava lavorando in un’area boschiva in via Conte Ugo di Carpegna. Sarebbe stato colpito da un albero tagliato, rimanendo schiacciato.

Un uomo di 62 anni è morto a Meda mentre stava lavorando in un’area boschiva in via Conte Ugo di Carpegna, sul campo di allenamento della Compagnia d’Archi. L’uomo stava operando con una motosega su un tratto in discesa e sarebbe stato colpito da un albero che stava tagliando, rimanendo schiacciato sulla cassa toracica. L’uomo era socio del gruppo sportivo e era incaricato della manutenzione del circolo.



Sul posto i soccorsi, allertati intorno alle 11 di lunedì 29 gennaio da una persona che era sul luogo sapendo di trovarlo al lavoro, i vigili del fuoco di Seregno al lavoro per recuperare il corpo , i carabinieri di Meda, la polizia locale che procederà con le indagini e l’Asl.

