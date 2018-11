Incidente mortale di via Marconi a Monza: otto per riaprire la strada, cosa è stato fatto Sono occorse otto ore, venerdì 9 novembre, per poter ripristinare la circolazione con una corsia per senso di marcia, in via Marconi, a Monza, dopo il gravissimo incidente stradale nel quale è deceduto un autotrasportatore moldavo di 40 anni dopo aver perduto il controllo di un autoarticolato. Ecco cosa è stato necessario fare.

I lavori per permettere la ripresa della circolazione sono avvenuti alacremente, non appena possibile. Con il contratto in essere della polizia locale di Monza per i ripristini post incidente è stata effettuata la pulizia dell’area, la rimozione del camion e del guardrail divelto oltre che il lavaggio della strada per eliminare il gasolio disperso dopo il violentissimo scontro.

Non solo, è stato anche necessario valutare il ripristino del guardrail danneggiato e rimosso: l’ufficio Strade comunale ha disposto un intervento di somma urgenza con la stessa ditta presente sul posto per la messa in sicurezza delle corsie immediata. Il ripristino del guardrail verrà eseguito nel brevissimo termine, giusto il tempo necessario per recuperare i materiali.

Enel Sole è invece intervenuta per rimuovere un lampione precipitato a causa dello scontro ma non ha ripristinato la linea elettrica di illuminazione: l’intervento verrà eseguito con procedura ordinaria.

