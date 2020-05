Incidente mortale a Paina di Giussano, vittima un motociclista di 29 anni Incidente stradale mortale a Paina di Giussano in via Monte Grappa intorno alle 12 di martedì 5 maggio. La vittima è un motociclista di 29 anni.

Incidente stradale mortale a Paina di Giussano in via Monte Grappa intorno alle 12 di martedì 5 maggio. La vittima è un ragazzo di 29 anni che ha perso il controllo della moto su cui viaggiava verso il centro di Paina: ha sbandato colpendo il cordolo del marciapiede e finendo violentemente contro un palo della luce e un’auto in sosta.

Sul posto l’automedica e i soccorritori della Croce Bianca di Mariano Comense che hanno tentato le manovre di rianimazione per trasportare il motociclista in ospedale, purtroppo senza esito, e la polizia locale per ricostruire la dinamica e le cause. La strada è stata chiusa per i rilievi ed è rimasta chiusa per oltre tre ore.

Giussano incidente via Monte Grappa

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA