Incidente mortale a Mariano Comense, morto un motociclista di 53 anni di Giussano

Incidente mortale a Mariano Comense. Nel pomeriggio di sabato 14 settembre un motociclista di 53 anni, residente a Giussano, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto poco prima delle 15 lungo via per Cabiate, nella zona del cimitero di Mariano.



Per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Mariano, l’uomo, C.S. le sue iniziali, a bordo del suo scooter, ha sbattuto violentemente contro una Mercedes classe A alla cui guida c’era una donna di 75 anni. Lo scooterista è stato sbalzato a terra dal violento urto e il mezzo a due ruote è andato distrutto.



Inutili i soccorsi che hanno prontamente cercato di salvare la vita al cinquantenne, trasportato con urgenza all’ospedale di Cantù ma spirato poco dopo il suo arrivo. Per permettere le operazioni di soccorso, e i rilievi del caso, la strada è stata interdetta al traffico, con pesanti conseguenze sulla circolazione stradale.



