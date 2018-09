Incidente mortale a Cogliate, morto un motociclista di 43 anni Tragedia a Cogliate dove, nella serata di venerdì 21 settembre, un motociclista di 43 anni ha perso la vita a causa di uno scontro frontale con un’automobile, una Renault Twingo condotta da un ragazzo di 20 anni.

A sinistra, l’auto coinvolta nell’incidente. A destra, la moto finita nel campo

(Foto by Foto Terraneo)



L’incidente è avvenuto proprio al confine tra Cogliate e Barlassina, in via Piave, a una manciata di minuti dalle 21. Lo scontro è stato senza scampo per il centauro, sbalzato insieme alla sua moto in un campo attiguo alla strada. I primi soccorsi sono arrivati dagli abitanti della zona, che si sono immediatamente accorti della gravità dell’accaduto.



I rilievi delle forze dell’ordine

(Foto by Foto terraneo)



Sul posto, oltre ai vigili cogliatesi, sono giunti anche i vigili del fuoco di Lazzate, una pattuglia dei carabinieri, tre ambulanze, un’automedica ed è stato allertato anche un elisoccorso. La strada è rimasta chiusa un paio d’ore per permettere l ’intervento dei soccorsi e consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Il centauro è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate ma per lui non c’è stato nulla da fare.

