Incidente mortale a Ceriano Laghetto, vittima un ciclista di 42 anni Incidente stradale mortale nella mattina di Natale a Ceriano Laghetto, vittima un ciclista di 42 anni che percorreva via Lega Lombarda. Era titolare di un locale a Saronno.

Incidente stradale mortale nella mattina di Natale a Ceriano Laghetto, vittima un ciclista di 42 anni che percorreva via Lega Lombarda ed è rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura. L’allarme ai soccorsi è scattato una manciata di minuti dopo le 10, sul posto è atterrato anche l’elisoccorso in codice rosso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima si chiamava Alex Stella, titolare di un locale a Saronno. La strada in cui è avvenuto l’incidente è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi dei carabinieri e in attesa delle disposizioni del magistrato.

