Incidente mortale a Calco, muore motociclista di Veduggio Un motociclista di Veduggio con Colzano di 34 anni è morto nella serata di lunedì 30 agosto in un incidente a Calco.

Incidente mortale per il motociclista Andrea Atza. Il giovane, che era tornato ad abitare a Veduggio con Colzano da un anno, è rimasto vittima di una grave sinistro stradale nella serata di lunedì 30 agosto, a Calco sulla SP 342. Il 34enne, la cui famiglia risiede a Barzanò, stava viaggiando sulla sua Ducati Monster in direzione Merate quando all’altezza di quella che in zona chiamano “curva dello sport”, poco dopo le 23, ha perso il controllo del potente mezzo per cause ancora da accertare.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso da Como e la corsa in ospedale a Merate, il centauro non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

