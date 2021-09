Incidente in Valassina, mercoledì i funerali dello studente morto mentre andava a consegnare la tesi L’ultimo saluto a Roberto Frigerio si terrà mercoledì 15 settembre nella chiesa parrocchiale di Verano Brianza. Laurendo all’Università Bicocca, ha avuto un incidente mentre in moto stava andando a consegnare la tesi.

L’ultimo saluto a Roberto Frigerio si terrà mercoledì 15 settembre nella chiesa parrocchiale di Verano Brianza. La funzione religiosa verrà celebrata alla 14. Il funerale è stato preceduto nella serata di lunedì dalla recita del rosario in memoria del giovane scomparso la scorsa settimana a causa di un grave incidente stradale in moto nel pomeriggio di giovedì 9 settembre lungo la SS36 all’altezza di Seregno San Salvatore.

Lo studente veranese si stava recando all’Università Bicocca di Milano per consegnare la tesi di laurea, la discussione era fissata per il prossimo ottobre: aveva perso il controllo del mezzo e dopo lo schianto contro il guard rail era stato sbalzato nei prati accanto alla pista ciclabile. Inutile l’intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale a Desio. In posto era atterrato anche l’elicottero.

Statale 36 incidente Seregno motociclista 9 settembre 2021

