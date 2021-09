Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente in Valassina a Seregno: morto il motociclista, viveva a Verano Brianza Non ce l’ha fatta Roberto Frigerio, classe 1996: dopo un violentissimo impatto con il guard rail era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Desio. Sul sinistro indaga la Polizia stradale di Monza.

Non ce l’ha fatta. È morto all’ospedale di Desio, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni, il motociclista protagonista di un incidente stradale, giovedì 9 settembre, nel pomeriggio, lungo la Statale Valassina, in direzione sud, all’altezza di Seregno San Salvatore.

Statale 36 incidente Seregno 9 settembre 2021

La vittima è Roberto Frigerio, classe 1996, di Verano Brianza. La polizia stradale di Monza è ancora al lavoro per accertare l’esatta dinamica del drammatico sinistro.



Al momento, secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito oltre il guard rail procurandosi gravi ferite in seguito rivelatesi fatali. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

