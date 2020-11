Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente in tangenziale tra una bisarca carica di auto e un mezzo pesante - FOTO Giovedì a mezzogiorno incidente sulla tangenziale Est a Vimercate tra una bisarca che ha rischiato di perdere il carico di auto e un mezzo pesante. Nessun ferito, vigili del fuoco sul posto.

Ha rischiato di perdere il carico di auto che stava trasportando a causa di un incidente avvenuto sulla tangenziale est all’altezza delle Torri Bianche di Vimercate. Per fortuna le auto sono rimaste agganciate alla bisarca nonostante il tamponamento con un mezzo pesante. È successo intorno a mezzogiorno di giovedì 12 novembre nel tratto vimercatese in direzione sud, dopo il tunnel e all’altezza delle immissioni per il quartiere delle Torri.

Sul posto i soccorsi con un’ambulanza che fortunatamente non ha trasportato feriti, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Monza con l’autopompa e l’autogru di Milano per rimuovere i mezzi.

