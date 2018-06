Incidente in tangenziale Est a Usmate: motociclista ferito nello scontro con un furgone Schianto tra una moto e due furgoncini pochi minuti dopo le 11 del 27 giugno sulla tangenziale A51 nel tratto compreso tra Carnate e Usmate Velate. Ferito il motociclista di 73 anni. È stato allertato anche l’elisoccorso.

Schianto tra una moto e due furgoncini pochi minuti dopo le 11 del 27 giugno sulla tangenziale A51 nel tratto compreso tra Carnate e Usmate Velate. Un motociclista di 73 anni, residente a Robbiate, viaggiava in direzione di Lecco quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani di Usmate Velate, avrebbe tagliato la strada a un camioncino che procedeva nella stessa direzione.

L’impatto è stato violento e doppio: il robbiatese sarebbe stato infatti urtato anche da un secondo furgone che arrivava dietro di lui.

Sbalzato a terra, l’uomo nell’impatto, prima con i due mezzi e poi con l’asfalto, ha riportato ferite, ma non è in pericolo di vita. Sul posto l’elisoccorso da Milano e un’ambulanza. Il velivolo è tornato vuoto alla base, visto che il 73enne è stato soccorso dall’equipaggio dell’ambulanza e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ripercussioni per il traffico, bloccato a seguito della chiusura del tratto di tangenziale interessato dall’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA