Incidente in stazione a Carnate: si aggrappa al treno in partenza e finisce sulle rotaie Grave incidente alla stazione ferroviaria di Carnate intorno alle 18.30 di sabato 20 gennaio: un uomo è finito sotto un treno in partenza cercando di aggrapparsi a un finestrino. In codice rosso al San Gerardo di Monza. Ritardi e cancellazioni sulle linee.

Grave incidente alla stazione ferroviaria di Carnate nella sera di sabato 20 gennaio. Un uomo avrebbe tentato di salire su un treno in partenza e già in movimento: si sarebbe aggrappato a un finestrino, finendo però sotto il convoglio sulle rotaie. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 e in via Roma sono arrivati ambulanze, carabinieri, polizia ferroviaria.

Carnate, incidente alla stazione fs: il treno fermo al binario 1

(Foto by Michele Boni)

L’uomo, un trentenne nordafricano, è stato soccorso e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con gravi lesioni alle gambe.



Ritardi e cancellazioni sulle linee Milano-Lecco-Sondrio, Milano-Bergamo via Carnate, Seregno-Carnate e ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.



Trenord ha segnalato ritardi fino a 45 minuti. Le info in tempo reale sul sito ufficiale (VAI)

Carnate, incidente alla stazione fs

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA