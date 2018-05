Incidente in scooter a Seregno: paura per un agente di polizia locale di Albiate L’agente di Polizia Locale di Albiate, Carmelo Fino, 63 anni, è stato trasferito nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Scongiurate conseguenze neurologiche, dovrà però osservare un lungo periodo di riabilitazione a seguito del grave incidente stradale cui è rimasto vittima domenica scorsa, a Seregno.

L’agente di Polizia Locale di Albiate, Carmelo Fino, 63 anni, è stato trasferito nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Scongiurate conseguenze neurologiche, dovrà però osservare un lungo periodo di riabilitazione a seguito del grave incidente stradale cui è rimasto vittima domenica scorsa, a Seregno, città nella quale risiede con la famiglia. Fino ha riportato fratture in diverse parti del corpo, e non è possibile sbilanciarsi al momento sui suoi tempi di recupero. Si sa che l’agente, una volta dimesso dal nosocomio monzese, sarà trasferito in un centro di riabilitazione per il necessario periodo di cura.

L'agente di Polizia Locale di Albiate, Carmelo Fino

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La bella notizia è arrivata: Carmelo Fino non è più grave. Le sue condizioni erano apparse critiche ai soccorritori intervenuti domenica 13 maggio a Seregno, in via Borromeo all’intersezione con via Einstein, dove l’agente di Polizia Locale di Albiate, in sella allo scooter di proprietà, è finito rovinosamente a terra in seguito ad una collisione con un’auto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che, intorno alle 19, sono sopraggiunti per i rilievi del caso.

Restano dunque da stabilire le cause del sinistro, anche se secondo i primi accertamenti pare che vi siano responsabilità da parte del conducente dell’auto che, forse, non avrebbe rispettato un segnale di precedenza. Ma tutto resta da chiarire. Sta di fatto che Fino non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro, violento, con l’auto che si è trovato di fronte all’improvviso. Cadendo a terra rovinosamente.

«Siamo sollevati che Carmelo stia bene- commenta il comandante della Polizia Locale di Albiate, Antonino Falci- non sappiamo ed è prematuro sbilanciarsi sui tempi di recupero che saranno necessari per la riabilitazione. Sentiremo la sua mancanza, per un comando come il nostro formato da 4 agenti, se viene a mancare una presenza l’attività in qualche modo ne risente. La cosa importante, al momento, è che le condizioni di salute dell’agente siano migliorate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA