Incidente in moto sulla A1: morto un 45enne di Meda, grave la moglie Il sinistro è accaduto venerdì 28 nel pomeriggio all’altezza di Piacenza: per cause al vaglio della polizia stradale il centauro ha travolto un pedone in corsia di emergenza, ha tamponato due auto ed è stato sbalzato sull’asfalto.

Un motociclista di 45 anni originario di Meda è morto sul colpo venerdì 28 agosto nel pomeriggio sulla autostrada A1, all’altezza di Fiorenzualo d’Arda (Piacenza): secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Guardamiglio (Lodi) il centauro brianzolo, in sella con la moglie, ha prima travolto un pedone che si trovava in corsia di emergenza e poi ha tamponato due auto. Nell’urto è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto incastrato tra la sua moto e un’auto. Scattato l’allarme, all’arrivo dei soccorsi inviati dal 118, anche un’eliambulanza da Brescia, per il 45enne non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni anche la moglie, il pedone e due donne, madre e figlia, a bordo di una delle vetture tamponate portati all’ospedale di Piacenza .

L’incidente è accaduto in direzione nord: la carreggiata in quel momento era molto trafficata a causa dei curiosi di un incidente avvenuto poco prima nella carreggiata opposta. Sulla dinamica della tragedia indaga la Polstrada. Sul posto presente anche una squadra di Vigili del Fuoco.

