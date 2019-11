Incidente in autostrada ad Agrate Brianza: muore un 79enne, tamponato e travolto da un’altra auto Un uomo di 79 anni è morto nella tarda serata di giovedì 14 novembre in un incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Agrate Brianza: tamponato, è stato poi travolto da una seconda auto. Era a Ornago dalla figlia.

Incidente mortale in autostrada A4, nella serata di giovedì 14 novembre. In uno scontro ancora tutto da chiarire, un uomo di 79 anni ha perso la vita sul colpo. Si tratta di un uomo che non abita in Brianza ma che si trovava a Ornago nei giorni scorsi per fare visita alla figlia. Il signore, autonomo alla guida tanto che aveva raggiunto da solo la Brianza con la sua Fiat Panda, è stato urtato da due diversi veicoli mentre viaggiava in autostrada, in direzione Venezia-Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.20 di giovedì.

Per motivi ancora tutti da accertare è stato tamponato da una Polo Volkswagen e poi travolto da un’Audi A4 condotte da due uomini di 31 e 46 anni che hanno riportato solo lievi lesioni. Ma per il 79enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia stradale di Seriate, competenti su quel tratto autostradale. I poliziotti hanno gestito i rilievi che dovranno chiarire poi l’esatta dinamica, le cause e responsabilità del drammatico incidente. Non si può escludere al momento nessuna ipotesi, nemmeno la perdita di controllo da parte del 79enne per un eventuale malore o per altre cause.

© RIPRODUZIONE RISERVATA