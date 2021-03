Incidente in auto a Cavenago Brianza, un 50enne in gravi condizioni al San Gerardo di Monza

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 marzo a Cavenago, in via Roma, all’altezza del civico 96. Inizialmente soccorso in codice giallo, le condizioni dl 50enne dopo i primi soccorsi sono parse più gravi del previsto.