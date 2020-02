Incidente frontale a Desio sullo svincolo della Valassina Incidente frontale a Desio, sullo svincolo della Valassina che dalla Statale 36 porta all’ex Autobianchi. Un uomo di 72 anni è finito in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Incidente frontale a Desio, sullo svincolo della Valassina che dalla Statale 36 porta all’ex Autobianchi. Lungo quel peduncolo di strada, che prende il nome di via San Giuseppe, nel tratto in curva che precede l’incrocio regolato da rotonda con via Filippo da Desio, un grosso autoarticolato ha impattato frontalmente con una Volkswagen Lupo guidata da un uomo di 72 anni. L’impatto è stato molto spettacolare ma, per fortuna, nessuno dei guidatori coinvolti ha riportato gravi conseguenze. L’anziano alla guida dell’auto, per precauzione, è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto si sono subito portati gli uomini del 118, la Polstrada e la Polizia locale di Desio. Per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, si è resa necessaria la chiusura dell’arteria.

