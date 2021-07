Incidente frontale a Biassono, grave un motociclista di 33 anni A causare lo scontro in via dei Gelsi sarebbe stata una mancata precedenza. Un motociclista di 33 anni trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza il trentatreenne che nel pomeriggio del 15 luglio, a Biassono, si è scontrato contro un furgone mentre era alla guida della sua moto.

L’incidente è successo in via dei Gelsi, all’intersezione con via dei Tigli. A causare il frontale tra i due mezzi sarebbe stata una mancata precedenza da parte del furgone, stando ai rilievi fatti dagli agenti della Polizia locale di Biassono dopo l’impatto. La moto stava procedendo in direzione Vedano al Lambro, verso via Misericordia.

Incidente moto furgone

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ad avvisare il comando della Polizia locale sono stati alcuni testimoni che hanno sentito l’impatto. Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza insieme a un’auto medica.

«Abbiamo svolto tutti i rilevi del caso – spiega il comandante della Polizia locale di Biassono, Francesco Farina – attendiamo dall’ospedale il referto medico del motociclista. La dinamica del frontale sembra comunque già chiara, visti anche i danni corposi ed evidenti causati dall’impatto. Ora si dovrà capire anche quale fosse la velocità della moto prima dell’incidente, dal momento che a terra non sono stati rilevati segni di frenata».

Mentre il motociclista è stato trasportato in ospedale all’autista del furgone è stata immediatamente ritirata la patente.

