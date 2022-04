Incidente e testacoda in Valassina, a bordo anche un bambino di 8 anni C’era anche un bambino di 8 anni a bordo di una delle auto coinvolte in un incidente nella tarda mattina di Pasqua lungo la Valassina, all’altezza di Verano Brianza.

Incidente e testacoda lungo la Valassina nella mattina di domenica 17 aprile. Intorno alle 11.30 i soccorritori sono intervenuti per lo scontro che ha coinvolto due auto poco oltre l’uscita di Verano Brianza, in direzione nord. Lì, forse per un tamponamento - ma le cause saranno accertate dalla polizia stradale - un veicolo è anche entrato in testa coda. Fortunatamente nessuno dei guidatori né dei passeggeri sembra avere riportato ferite serie: le persone sono state portate agli ospedali di Desio e Carate in codice verde. A bordo anche un bambino di 8 anni. Sul posto ambulanze di Erba e Seregno, oltre alla stradale che ha eseguito i rilievi e ha limitato il traffico su una sola corsia nell’ora necessaria per l’intervento.

L’incidente sulla Valassina a Verano

