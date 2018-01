Incidente con ribaltamento a Meda: una donna ferita

Meda incidente ribaltamento via Seveso (Foto by Edoardo Terraneo)

Soccorsi in via Seveso a Meda nel tardo pomeriggio di domenica 28 gennaio per un incidente con ribaltamento di un’auto. Ferita una donna di 33 anni, a bordo della Fiat Punto finita a ruote all’aria, trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto: l’auto potrebbe essersi ribaltata in seguito all’urto con un’altra vettura. Lo chiariranno i carabinieri di Meda.

I vigili del fuoco di Seregno hanno provveduto a riportare in posizione la vettura. La strada è rimasta chiusa per cirrca un’ora per permettere i soccorsi. Tutto si è svolto sotto gli occhi di numerose persone: l’incidente è avvenuto all’altezza di un bar-paninoteca.

