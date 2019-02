Scontro tra due vetture a Seregno via Fermi (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente all’incrocio a Seregno: soccorsa anche una bambina Scontro a un incrocio nel pomeriggio di domenica a Seregno, tra le vie Fermi e Pacini. Quattro persone soccorse, tra cui una bambina di 4 anni, nessun ferito grave.

È rimasta coinvolta anche una bambina di 4 anni in un incidente tra due auto all’incrocio tra via Fermi e via Pacini a Seregno. È successo nel pomeriggio di domenica e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Quattro in tutto le persone soccorse, compresa una donna accompagnata in ospedale in codice giallo all’ospedale di Desio con la bimba, e due uomini. Sul posto oltre alla polizia locale anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto danneggiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA