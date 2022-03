Incidente a Seregno in via Colzani (foto Carabinieri)

Incidente all’incrocio a Seregno, automobilista denunciato: era ubriaco Il sinistro è avvenuto attorno all’una di notte di venerdì all’incrocio tra via Colzani e via Edison probabilmente per una mancata precedenza. La conducente della seconda vettura è stata portata in codice verde all’ospedale di Desio.

Scontro tra due auto a Seregno, attorno all’una di notte di venerdì all’incrocio tra via Colzani e via Edison probabilmente per una mancata precedenza: sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno oltre i i vigili del fuoco di Seregno e i sanitari inviati dal 118 che hanno provveduto a trasportare una automobilista 29enne in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso, compresi quelli ematici relativi all’eventuale presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti i cui esiti saranno noti nei prossimi giorni.

Il secondo conducente coinvolto, un 36enne, illeso, sottoposto al test etilometrico è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre 1,6 grammi per litro. è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria. Nel sinistro sono rimaste fortemente danneggiate tre colonnine della Telecom e della rete elettrica Reti+, messe in sicurezza dal personale tecnico.

