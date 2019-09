Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente ad Hammamet, muore bimba di Villasanta Giulia Pirotta, dieci anni, sabato sera era insieme ai genitori su un taxi che è stato centrato da un pulmino. Leggermente feriti papà e mamma, illeso il fratellino. La salma dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Giovedì Giulia avrebbe iniziato la quinta elementare alla scuola Oggioni

Tragico incidente ad Hammamet, che ha portato via per sempre Giulia Pirotta, 10 anni di Villasanta. La bambina si trovava in vacanza con la famiglia nella città tunisina quando sabato è rimasta vittima di un incidente stradale: viaggiava su un taxi insieme a papà Gianluca e mamma Angela Frosio. Stavano rientrando da un’escursione verso l’albergo, quando l’autovettura verso mezzanotte è stata centrata da un pulmino.

L’impatto è stato tremendo, la piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano talmente gravi che purtroppo si è spenta nel giro di poco tempo. Lievemente feriti i genitori, che sono stati dimessi l’indomani dai medici. Il fratellino più piccolo di Giulia, di soli 8 anni, viaggiava su un altro taxi in compagnia di alcuni amici della famiglia.

La salma dovrebbe trovarsi ancora nel paese africano, il consolato italiano ha fatto pervenire in Comune a Villasanta la richiesta del nullaosta per rimpatriare la bambina e gli uffici hanno subito redatto il documento.

La famiglia villasantese era giunta in Tunisia a fine agosto e sarebbe dovuta tornare in Brianza nello scorso weekend. Giulia avrebbe dovuto cominciare la quinta elementare giovedì 12 settembre all’istituto Oggioni.

La notizia è giunta anche a scuola tanto che c’è già stata una riunione martedì mattina tra i docenti del plesso e la preside Nora Terzoli per discutere l’argomento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA