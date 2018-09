Il luogo dell’incidente in via Nazioni Unite (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Seregno, tre auto e una moto coinvolte: due persone in ospedale È fuori pericolo di vita ma con gravi ferite alle gambe il motociclista vittima di un incidente in via Nazioni Unite: trasferito a Niguarda. Tre auto coinvolte, ferita una donna.

Violento scontro a Seregno su via Nazioni Uniti: un uomo è stato trasferito a Niguarda in codice giallo (quindi fuori pericolo di vita) ma con gravi ferite alle gambe. Si tratta di un motociclista che intorno alle 13.30 viaggiava in direzione di Desio. Per cause ancora da accertare la moto ha colpito sul retro, lato passeggero, una Ypsilon che la precedeva. A quel punto stando alle prime ricostruzioni la moto ha iniziato a sbandare finendo per far volare il conducente (un uomo di 61) a venticinque metri dal luogo dell’impatto.

La moto ha proseguito da solo la corsa colpendo prima un’Audi e infine una Ford Focus che arrivava in senso opposto. La donna (69 anni) alla guida di quest’ultimo mezzo ha riportato a sua volta ferite alle gambe ed è stata portata al San Gerardo di Monza in codice giallo, mentre il motociclista - stabilizzato per 25 minuti sul posto - è stato trasferito a Milano in ambulanza con il supporto dell’automedica di Desio.

Sul posto anche tre auto della polizia locale di Seregno per i rilievi e la gestione del traffico (bloccato fino al termine delle operazioni, anche per lo sversamento di carburante sulla strada), ambulanze da Mariano e Lissone.

La moto a fine corsa dopo l’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA