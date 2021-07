Incidente a Roncello, grave un uomo che si è ribaltato con l’auto Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento della sua auto: è successo nella notte a Roncello, trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda.

È stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Niguarda un uomo rimasto gravemente ferito nel ribaltamento della sua auto, in via Mazzini a Roncello. L’allarme è scattato una manciata di minuti prima dell’1.30 tra venerdì 2 e sabato 3 luglio. L’uomo ha riportato un trauma cranio-facciale e un trauma toracico con fratture che hanno portato al ricovero d’urgernza a Milano.

Ferito in modo non grave anche un ventenne che con la sua auto si è scontrato con il mezzo ribaltato. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

