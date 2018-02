Incidente a Monza: cinque ventenni coinvolti. Besana: un 29enne beve troppo e finisce all’ospedale Un incidente con cinque persone coinvolte, a Monza, una intossicazione da alcol e una aggressione nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio in Brianza. Primo intervento del 118 a mezzanotte e mezza, a Besana: un 29enne è stato ricoverato a Carate dopo aver decisamente alzato troppo il gomito.

Un incidente con cinque persone coinvolte, a Monza, una intossicazione da alcol e una aggressione nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio in Brianza. A mezzanotte e mezza, a Besana, in via Boltraffio, un 29enne è stato soccorso e poi ricoverato in codice verde all’ospedale di Carate dopo aver decisamente alzato troppo il gomito.

All’una e 45, a Monza, in via della Taccona, per cause al vaglio della polizia locale, due auto si sono scontrate: a bordo delle auto tre ventenni, un 25enne e una ragazza di vent’anni. Uno degli occupanti, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato in codice verde al Policlinico di Monza.

A Seregno, infine, in via Nazioni Unite, un 40enne è stato vittima di una aggressione attorno alle 3 di notte ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA