Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’intervenot dei soccorritori (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Meda: auto e scooter si scontrano, soccorso un settantenne Grave incidente a Meda. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno un uomo di 70 anni a bordo del suo scooter si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat Panda.

Grave incidente a Meda. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno un uomo di 70 anni a bordo del suo scooter si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat Panda guidata da un giovane. Nell’urto, avvenuto nel prolungamento di via Cadorna che porta all’ingresso della Milano-Meda direzione Como, ad avere la peggio, è stato l’uomo alla guida del ciclomotore.

Incidente auto moto a Meda, l'intervento dell'elisoccorso di Bergamo.

(Foto by Edoardo Terraneo)

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, tre pattuglie della Polizia locale di Meda, un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e l’elisoccorso proveniente da Bergamo. L’elicottero è atterrato in un campo vicino. L’ingresso della Ss.35 è stato chiuso per permettere l’intervento dei soccorritori. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza,

La strada chiusa per permettere le operazioni di soccorso

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA