Limbiate incidente pedone via Roma (Foto by Fabio Cavallari)

Incidente a Limbiate: investe un nonno alla fermata dello scuolabus e si allontana Incidente a Limbiate: un uomo era in attesa dell’arrivo del nipotino con lo scuolabus quando è stato investito da un’auto che si è poi allontanata. L’uomo se l’è cavata con alcune ferite, sul posto la polizia locale.

Era in attesa dell’arrivo del nipotino con lo scuolabus, proprio nel giorno della Festa dei nonni, quando è stato investito da un’auto che si è poi allontanata. Vittima un uomo di 69 anni di Limbiate che si trovava, con altre persone, in via Roma attorno alle 16.30 di martedì 2 ottobre, ad aspettare il bambino che frequenta la scuola elementare. Da alcuni anni infatti il quartiere Risorgimento non ha più una scuola elementare: chiuso il vecchio e fatiscente edificio, i residenti sono da tempo in attesa della nuova struttura. Nel frattempo i bambini sono costretti a prendere lo scuolabus, smistati in altre scuole del territorio.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava a bordo strada, in attesa del trasporto scolastico, quando è stato travolto da un’auto. L’uomo è caduto e ha riportato alcune ferite. La vettura, prima di darsi alla fuga, ha anche urtato un’altra auto in sosta. L’anziano ferito è stato trasportato per precauzione in ambulanza in ospedale. Le forze dell’ordine sono alla caccia dell’investitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA