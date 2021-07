Giussano incidente 9 luglio via Trieste (Foto by Federica Verno)

Incidente a Giussano: ragazza investita e trasportata in elisoccorso a Niguarda È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 9 luglio in via Trieste a Giussano: una ragazza è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 9 luglio in via Trieste a Giussano. Per cause ancora in via di accertamento, poco dopo le 18.30 una ragazzina di 16 anni è stata travolta mentre stava attraversando la strada. Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della polizia locale, due ambulanze del 118 da Seregno e Meda e l’elisoccorso arrivato da Milano. La giovane, cosciente ma con un grave trauma cranico, è stata soccorsa sul posto e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano con l’elicottero.

Secondo una prima, e ovviamente sommaria, ricostruzione degli eventi, una macchina in transito nella zona non si sarebbe accorta della ragazza che stava attraversando la strada. Investita sarebbe finita contro un secondo veicolo che stava transitando proprio in quel momento.

Per le persone a bordo dei mezzi, tra cui tre bambini piccoli, non sono stati necessari i soccorsi.

