Incidente a Giussano: ferito un motociclista, strada chiusa a Birone per i soccorsi Un motociclista di 48 anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto anche due auto a Birone di Giussano. Soccorsi allertati in codice rosso, poi la gravità si è ridimensionata. Strada chiusa.

Un motociclista di 48 anni è rimasto ferito in modo non grave in un incidente che ha coinvolto anche due auto. È successo intorno alle 13.30 a Giussano nella frazione Birone: i soccorsi in via Catalani si erano portati in codice rosso, temendo per l’uomo le conseguenze di una caduta di diversi metri.

La gravità si è ridimensionata con il passare dei minuti e il 48enne è stato infine trasportato non in pericolo all’ospedale di Monza.

La ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia locale, intervenuta sul posto anche per gestire la viabilità. La strada, che collega Paina e Giussano, è rimasta chiusa in entrambe la direzioni per permettere i rilievi e i soccorsi. Permesso il passaggio solo agli autobus di linea.

Incidente Giussano auto moto martedì 25 maggio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA