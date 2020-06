Incidente a Correzzana: uomo investito in via Principale, atterra anche l’elisoccorso Trauma cranico e una sospetta frattura per l’uomo investito in tarda mattinata a Correzzana in via Principale. È intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

È stato trasportato in ospedale in elisoccorso l’uomo investito mercoldì in via Principale a Correzzana. È stato colpito da un’auto in un tratto rettilineo, ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30, sul posto l’ambulanza di Vimercate ed è stato richiesto subito anche l’intervento dell’elisoccorso da Milano che in una manciata di minuti è atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Lesmo, Camparada e Correzzana che ha ricostruito la dinamica.

L’auto, una Volkswagen, viaggiava in direzione di Besana Brianza dal centro di Correzzana; l’uomo, 46 anni, stava attraversando dalla ciclopedonale verso i parcheggi trasportando dei pannelli. L’impatto è stato violento tanto da sfondare il parabrezza. Da quanto si è appreso, la vittima avrebbe riportato un lieve trauma cranico, una ferita alla testa e una sospetta frattura alla gamba.

Informati dell’incidente, sul posto sono arrivati il sindaco Marco Beretta e il vice Daniele Secchi.

