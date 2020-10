Incidente a Brugherio, auto resta schiacciata contro un muro in viale Lombardia Un’auto è rimasta schiacciata contro un muro in viale Lombardia a Brugherio, a seguito di un incidente stradale: la vettura stava uscendo da una corte quando è stata speronata da un’autobus di linea.

Incidente stradale nella serata di sabato 24 ottobre in viale Lombardia a Brugherio. Intorno alle 20 nello scontro tra un’auto e un pullman di linea due persone sono state estratte dalle lamiere e portate in ospedale, una al Policlinico di Monza, una all’Uboldo di Cernusco. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra viale Lombardia e via Dante. L’auto con a bordo due persone, due donne di 34 e 28 anni, stava uscendo da una corte (quella definita nucleo storico di Moncucco) quando è stata centrata dall’autobus. L’impatto è stato violento, la macchina è stata schiacciata contro il muro: da qui la necessità di intervenire per estrarre le due occupanti dalle lamiere deformate della vettura. Sono intervenuti APS di Monza, sanitari 118 e forze dell’ordine.

L’auto incidentata

