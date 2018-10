Incidente a Besana: tre feriti in un frontale in via Kennedy - FOTO

Besana Brianza incidente via Kennedy sabato sera (Foto by Edoardo Terraneo)

Un nuovo grave incidente a Besana in Brianza in via Kennedy nel tratto della “strettoia”, già segnalato in passato per la sua pericolosità. Sabato sera tre persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto. Sul posto è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso, tre ambulanze, automedica e autoinfermieristica, vigili del fuoco da Carate Brianza e tre pattuglie dei carabinieri cui spetta il compito di ricostruire la dinamica. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 21.15 in codice rosso, alla fine i feriti sono stati trasportati in codice giallo.

L’elicottero ha trasportato a Monza un uomo di 28 anni con traumi importanti. Con lui viaggiava una 22enne portata a Desio. In ospedale con diversi traumi anche un quarantenne alla guida dell’altra auto.

La strada è stata chiusa a lungo per i soccorsi, i rilievi e il ripristino della carreggiata.

