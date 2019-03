Incidente stradale a Barlassina via Dante (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Barlassina: vigili del fuoco per estrarre una Fiat 500 da una cancellata È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a Barlassina sabato sera per estrarre una Fiat 500 dalla cancellata di un’abitazione in via Dante: ci era finita dopo uno scontro violento con una Mercedes.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a Barlassina sabato sera per estrarre una Fiat 500 dalla cancellata di un’abitazione in via Dante: ci era finita dopo uno scontro violento con una Mercedes che ha fatto perdere il controllo alla giovane donna al volante e l’ha rimbalzata fuori dalla carreggiata. È successo intorno alle 20 all’incrocio con via Fratelli Porro. Un incidente spettacolare per i danni riportati dalle auto, per fortuna senza gravi conseguenze. La ragazza a bordo dell’utilitaria è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Desio, per le altre due persone coinvolte non è stato necessario.

Incidente stradale a Barlassina via Dante

(Foto by Edoardo Terraneo)



Sul posto ambulanza e automedica per i feriti e i vigili del fuoco di Lazzate per mettere in sicurezza le auto e recuperare la 500. Strada chiusa per i soccorsi in tutte e quattro le direzioni.

Scontro tra 2 vetture a Barlassina via Dante

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA