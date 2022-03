Incendio sterpaglie a Limbiate, nel Parco Groane, e a Lesmo: sul posto i vigili del fuoco Doppio intervento nel pomeriggio di venerdì 18 marzo con sei mezzi complessivi impiegati inviati dalla centrale operativa di Monza.

Doppio intervento per sterpaglie in fiamme in aree boschive, in Brianza, da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza. Nel pomeriggio di venerdì 18 marzo una autopompa del distaccamento di Desio e un modulo boschivo dal distaccamento di Lazzate si sono portati all’interno del Parco delle Groane nel comune di Limbiate per spegnere le fiamme che hanno investito una porzione del polmone verde. Altri quattro mezzi (autopompa, autobotte e modulo boschivo del Comando di Monza e modulo boschivo del distaccamento di Lissone) si sono invece portati a Lesmo, lungo via Po.

Incendio sterpaglie a Limbiate (foto vigili del fuoco)

