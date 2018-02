Incendio notturno in una osteria di Macherio: trovata bottiglietta sospetta Proseguono le indagini dei carabinieri di Biassono, della Compagnia di Monza, a proposito di un incendio accaduto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in un bar osteria di Macherio. Trovata una bottiglietta sospetta.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Biassono, della Compagnia di Monza, a proposito di un incendio accaduto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in un bar osteria Il Clinto di Macherio, in via Italia. Per cause in via di accertamento - sarebbe stata trovata una bottiglietta sospetta - l’incendio ha annerito completamente le pareti e il tetto del locale. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Lissone. Non si sono stati feriti né intossicati.

