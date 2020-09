Incendio nella notte a Seregno, evacuati alcuni appartamenti Vigili del fuoco a Seregno nella serata di venerdì 4 settembre per un incendio in via Bottego in un edificio di sette piani: alcuni appartamenti evacuati, nessun ferito, un ricoverato per accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco di Monza e Brianza a Seregno nella serata di venerdì 4 settembre. Intorno alle 22 gli uomini si sono precipitati in via Bottego con alcune squadre per un incendio scoppiato in un appartamento di un condominio: le fiamme si sono sprigionate al quarto piano di una palazzina di sette. Per la messa in sicurezza dell’edificio è stata necessaria l’evacuazione di alcuni appartamenti. Una persona, riferiscono i soccorritori, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto mezzi di Seregno, Desio, Lazzate, oltre al 118 e le forze dell’ordine.

