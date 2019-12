Incendio nella notte a Cesano Maderno: nessun ferito, due mezzi dei pompieri al lavoro Paura nella notte di domenica primo dicembre a Cesano Maderno per l’incendio che si è sviluppato in una casa di corte: forse la causa è stata la canna fumaria. Nessun ferito.

Notte movimentata in una corte di Cesano Maderno, dove tra sabato 30 novembre e domenica primo dicembre è divampato un incendio. Stando alle segnalazioni del comando milanese dei vigili del fuoco, in via Gorizia le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da una canna fumaria. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei pompieri. Non si registrano feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA