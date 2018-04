Incendio in una pizzeria di Giussano: 15 famiglie temporaneamente evacuate

Incendio nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, attorno alle 2.30, all’interno della pizzeria Tema Bistrot in via Cavera 35, a Giussano. Le fiamme, secondo i primi rilievi, sarebbero divampate dal vano dove si trova la legna del forno. Una quindicina di famiglie sono state evacuate in via precauzionale.