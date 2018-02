Incendio in una discarica di rifiuti di Mariano: pompieri da Carate, Seregno e Lazzate Impegnati anche uomini e mezzi da Carate Brianza, Seregno e Lazzate per domare il vasto incendio che dalle 3 di notte di sabato 3 febbraio sta interessando una discarica di rifiuti di via Radizzone, a Mariano Comense. Una decina i mezzi dei vigili del fuoco impegnati. Il fumo acre è visibile anche da Giussano e Seregno.

Incendio discarica Mariano

(Foto by Edoardo Terraneo)

