Incendio in una carrozzeria a Briosco - FOTO Fiamme e fumo in una carrozzeria a Briosco, in località Fornaci. Sul posto vigili del fuoco con diverse squadre e carabinieri. Nessun ferito.

Vigili del fuoco e carabinieri a Briosco, in località Fornaci, per l’incendio scoppiato in una carrozzeria nella tarda mattinata di mercoledì 9 marzo. Fiamme e fumo si sono sprigionati nell’officina di via 11 Febbraio minacciando anche i capannoni attigui di pertinenza di altre attività. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento lavorando dall’esterno e dall’alto: prima ad arrivare sul posto l’autopompa da Seregno.

A seguire l’allarme è stato esteso all’autopompa di Desio, alle autobotti di Lazzate e Bovisio, all’autoscala da Monza e al modulo di spegnimento di Desio. Sul posto l’ambulanza da Erba, per fortuna solo per supporto: non si sono registrati feriti o intossicati. Le fiamme sono state circoscritte e messe sotto controllo.

Due le pattuglie dei carabinieri di Giussano e poi anche il sindaco Verbicaro per valutare la situazione. Esclusi pericoli per l’ambiente o la salute.

Le fiamme sembra siano partite all’interno dell’officina, per cause da accertare, e le persone al lavoro hanno provato a portare all’esterno i mezzi su cui erano impegnate.

La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza, anche dalla Statale 36.

(* notizia aggiornata)

