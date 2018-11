Incendio in un ristorante a Cabiate, vigili del fuoco e soccorsi dalla Brianza Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri a Cabiate, sul confine con Meda e Seregno, mercoledì mattina per l’incendio in un ristorante.Due persone assistite dal personale sanitario.

Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri a Cabiate, sul confine con Meda e Seregno, mercoledì mattina per l’incendio in un ristorante. Coinvolta l’Osteria la Pergola di via Buozzi e la cascina che la ospita, evacuata per sicurezza. L’incendio sembra partito dal locale cucine. Tanto fumo che ha messo in allarme i residenti che intorno alle 8.30 hanno dato l’allarme. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco da Carate Brianza, Desio, Cantù e Como. Due persone, una giovane residente e il titolare, sono state assistite dal personale sanitario. Verifiche sull’agibilità dell’appartamento che si trova sopra il ristorante.

