Incendio in un deposito attrezzi di via Baracca a Monza Sul posto, mercoledì mattina, si sono portati uomini e mezzi del Comando provinciale. Notevoli i danni alla struttura. Non si registrano feriti.

Incendio senza feriti mercoledì mattina a Monza in via Baracca. Per cause al vaglio dei vigili del fuoco un rogo ha interessato un deposito attrezzi di Villa Petrucci. Sul posto si è portato personale del Comando provinciale con alcuni mezzi. Non si registrano feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA